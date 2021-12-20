Шевченко: «Ситуация в таблице для «Дженоа» не так уж плоха»
Подмога для Шевченко. В «Дженоа определились с трансферной целью на зиму
«Грифоны» усилятся в ближайшее трансферное окно
20 декабря 21:39
Андрей Шевченко / фото - АС Genoa
«Дженоа» нацелилась на нападающего «Гронингена» Йоргена Ларсена, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
Лично новый генеральный менеджер «грифонов» Йоханнес Спорс хочет видеть форварда в команде. Специалист знаком с игроком по работе в «Витессе», где тот ранее выступал.
Генуэзский клуб пока что не контактировал с представителями нидерландской команды, но готов сделать это в ближайшее время.
В текущем сезоне Ларсен принял участие в 16-ти матчах, в которых забил 6 голов.
Ранее сообщалось, что тренер «Дженоа» Андрей Шевченко хочет видеть в своей команде игрока сборной России.
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