Подмога для Шевченко. В «Дженоа определились с трансферной целью на зиму

«Грифоны» усилятся в ближайшее трансферное окно

Андрей Шевченко / фото - АС Genoa

«Дженоа» нацелилась на нападающего «Гронингена» Йоргена Ларсена, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Лично новый генеральный менеджер «грифонов» Йоханнес Спорс хочет видеть форварда в команде. Специалист знаком с игроком по работе в «Витессе», где тот ранее выступал.

Генуэзский клуб пока что не контактировал с представителями нидерландской команды, но готов сделать это в ближайшее время.

В текущем сезоне Ларсен принял участие в 16-ти матчах, в которых забил 6 голов.

Ранее сообщалось, что тренер «Дженоа» Андрей Шевченко хочет видеть в своей команде игрока сборной России.