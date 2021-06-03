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Подписание контракта Депая с «Барселоной» находится на заключительной стадии

Стали известны условия соглашения с нападающим
Футбол Примерa (Испания)
3 июня 18:57
Подписание контракта Депая с «Барселоной» находится на заключительной стадии
Мемфис Депай / Фото - BeSoccer

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, переговоры по поводу контракта с игроком сборной Нидерландов находятся на завершающей стадии. В каталонский клуб футболист перейдет на правах свободного агента. Его действующее соглашение истекает 1 июля.

Ожидается, что Депай свяжет себя отношениями с «сине-гранатовыми» на три года. При этом его зарплата будет даже ниже, чем во Франции. Правда, будет предусмотрен ряд бонусов.

Отмечается, что «Барселоне» предстоит утвердить Рональда Кумана в качестве главного тренера на следующий сезон. После этого переход игрока будет оформлен окончательно.

Ранее сообщалось, что каталонцы отправят своих врачей в расположение сборной Нидерландов для обследования Жоржиньо Вейналдума.

Сергей Стаднюк
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Теги

Мемфис Депай Барселона (футбол) трансферы Лион

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