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Луческу составил список из 12 игроков, которых готов отправить в «Динамо Бухарест»
Специалист хочет помочь румынскому клубу
Мирча Луческу / фото - ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу хочет отправит в клуб-тезку из Бухареста ряд игроков киевской команды.
Наставник румынского клуба Флавиус Стойкан подтвердил прессе, что получил из Украины список из 12-ти игроков, которые могут пополнить стан команды на правах аренды, сообщает Sport.ro.
Специалист рассмотрит предложенных ему футболистов, после чего клубы перейдут к предметным переговорам.
Ранее в этом сезоне киевляне уже провернули план по массовым арендам, отправив больше десятка игроков в одесский «Черноморец».
Напомним, Луческу был признан лучшим тренером УПЛ 2021-го года.
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