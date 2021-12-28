Луческу составил список из 12 игроков, которых готов отправить в «Динамо Бухарест»

Специалист хочет помочь румынскому клубу

Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу хочет отправит в клуб-тезку из Бухареста ряд игроков киевской команды.

Наставник румынского клуба Флавиус Стойкан подтвердил прессе, что получил из Украины список из 12-ти игроков, которые могут пополнить стан команды на правах аренды, сообщает Sport.ro.

Специалист рассмотрит предложенных ему футболистов, после чего клубы перейдут к предметным переговорам.

Ранее в этом сезоне киевляне уже провернули план по массовым арендам, отправив больше десятка игроков в одесский «Черноморец».

Напомним, Луческу был признан лучшим тренером УПЛ 2021-го года.