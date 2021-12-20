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Подтверждено. Петраков попросил у руководства УПЛ перенести три матча в марте
Ранее специалист отрицал свои намерения
20 декабря 21:14
Александр Петраков / фото - Eurosport
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о просьбе, с которой обратился тренер сборной Украины Александр Петраков:
«Сейчас речь идет о 22-м туре – как раз перед играми плей-офф ЧМ-2022. Александр Васильевич связался с руководством клубов напрямую. Понимая обстоятельства, он пошел на контакт с клубами, обратился к нам, и мы нашли консенсус.
Его просьба была обусловлена тремя матчами: «Днепр-1» – «Шахтер», «Металлист 1925» – «Динамо» и «Десна» – «Ворскла». Он попросил, чтобы эти три матча мы провели немного раньше.
Мы в рабочем порядке решили этот вопрос, нашли взаимопонимание с трансляторами и когда будем утверждать эти матчи, они будут проведены в среду-четверг».
Матч сборной Украины с Шотландией пройдет 24-го марта. Ради него Петраков и попросил у украинской лиги немного изменить расписание матчей.
Напомним, Руслан Малиновский рассказал, что решил конфликт с Петраковым за минуту.
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