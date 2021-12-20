Подтверждено. Петраков попросил у руководства УПЛ перенести три матча в марте

Александр Петраков / фото - Eurosport

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о просьбе, с которой обратился тренер сборной Украины Александр Петраков:

Его просьба была обусловлена тремя матчами: «Днепр-1» – «Шахтер», «Металлист 1925» – «Динамо» и «Десна» – «Ворскла». Он попросил, чтобы эти три матча мы провели немного раньше.

Мы в рабочем порядке решили этот вопрос, нашли взаимопонимание с трансляторами и когда будем утверждать эти матчи, они будут проведены в среду-четверг».