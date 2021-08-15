Сульшер: «Погба – один из тех игроков, которые из ничего могут создать что-то»
Погба бесплатно перейдет в «Реал»
Хавбек «Манчестер Юнайтед» может покинут Туманный Альбион
15:52
Поль Погба / Фото: facebook.com/manchesterunited
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба определился со своим будущим.
Как сообщает Daily Star, французский полузащитник на правах свободного агента перейдет в мадридский «Реал». Источник информирует, что чемпион мира полностью отработает контракт с МЮ, а уже следующим летом станет игроком «королевского клуба».
Напомним, что Погба установил уникальный рекорд в стартовом матче нового сезона АПЛ.
Комментарии 0