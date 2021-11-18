Погба больше не выйдет на поле в 2021 году

Французскому хавбеку предстоит реабилитация

Поль Погба / Фото: Twitter

Хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба больше не выйдет на поле в 2021 году, сообщает издание As.

Погба получил травму бедра на тренировке сборной Франции, он будет проходить реабилитацию в ОАЭ. Для восстановления Погба нужно как минимум 6 недель.

В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 9 матчей и сделал 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что МЮ нашел замену для Погба во французском чемпионате.