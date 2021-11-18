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Погба больше не выйдет на поле в 2021 году

Французскому хавбеку предстоит реабилитация
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:58
Погба больше не выйдет на поле в 2021 году
Поль Погба / Фото: Twitter

Хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба больше не выйдет на поле в 2021 году, сообщает издание As.

Погба получил травму бедра на тренировке сборной Франции, он будет проходить реабилитацию в ОАЭ. Для восстановления Погба нужно как минимум 6 недель.

В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 9 матчей и сделал 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что МЮ нашел замену для Погба во французском чемпионате.

Петр Приходько
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