«Манчестер Юнайтед» нашел замену для Погба во французском чемпионате
Погба больше не выйдет на поле в 2021 году
Французскому хавбеку предстоит реабилитация
07:58
Поль Погба / Фото: Twitter
Хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба больше не выйдет на поле в 2021 году, сообщает издание As.
Погба получил травму бедра на тренировке сборной Франции, он будет проходить реабилитацию в ОАЭ. Для восстановления Погба нужно как минимум 6 недель.
В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 9 матчей и сделал 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что МЮ нашел замену для Погба во французском чемпионате.
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