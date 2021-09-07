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Погба: «Франция больше не лучшая команда в мире»
Полузащитник расстроен очередной ничьей
Фото: AFP
Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал Marca последние результаты «трехцветных».
«Прошло много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Я скучаю по этому, мы все скучаем.
Мы больше не лучшая команда в мире. Мы должны все изменить и быть более агрессивными. Мы должны больше потеть и вкладывать в игру больше желания, вот и все».
В последний раз сборная Франция выигрывала 15 июня в матче против Германии в рамках Евро-2020 (1:0).
Команда не выигрывает пять матчей кряду.
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