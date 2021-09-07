Погба: «Франция больше не лучшая команда в мире»

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Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал Marca последние результаты «трехцветных».

Мы больше не лучшая команда в мире. Мы должны все изменить и быть более агрессивными. Мы должны больше потеть и вкладывать в игру больше желания, вот и все».