Погба: «Хочу забивать по 15 мячей за сезон»

Игрок мечтает об атакующем футболе

Поль Погба / фото - FC Barcelona Noticias

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал L`Equipe о своих игровых предпочтениях:

«Это правда, что в «Ювентусе» всё было иначе, чем в «МЮ». Мы уже играли с тремя полузащитниками в Турине по схеме «5-3-2». Я бы хотел играть более агрессивно. Забивать по 15 голов за сезон — вот чего бы мне хотелось. Но мы должны работать на команду. В Манчестере, как и во Франции, команда всегда будет превыше индивидуальностей».

Хавбека много критикуют за низкую работоспособность и «пешеходность», но, в первую очередь, Поль – игрок атакующего плана, способный в одиночку вскрыть самую глухую оборону. Тем не менее, в последние годы француз подтянул свою игру в защите и приносит много пользы как в клубе, так и в сборной.

В минувшем сезоне француз отыграл за «Манчестер Юнайтед» 42 матча, где записал на свой счет 15 результативных действий.

Уже сегодня, Погба сыграет в составе сборной Франции в главном матче тура Евро-2020 против сборной Германии. Начало матча – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Франция – Германия.

Видео трансляция матча Франция – Германия.