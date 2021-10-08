Агуэро летом отказал «Ювентусу»
Погба летом сделает выбор между двумя европейскими грандами
Француз рассматривает вариант возвращения в «Ювентус»
8 октября 10:52
Поль Погба / Фото: Facebook МЮ
Хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба еще не подписал новый контракт с «красными дьяволами».
Как сообщает The Sun, француз пока не готов отказываться от варианта с возращением в «Ювентус». Окончательно решение о продолжении карьеры Погба примет предстоящем летом.
Напомним, что со сборной Франции Поль вышел в финал Лиги наций.
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