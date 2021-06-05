Роналду на Погба? «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» затеяли космический обмен
Погба может вернуться в Ювентус. Пьянич – альтернативный вариант
В услугах француза заинтересован Аллегри
12:55
Поль Погба / Фото - deadline.comВ ближайшее время главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри встретится с боссами туринского клуба, чтобы обсудить нынешнюю трансферную кампанию. Об этом сообщает Football Italia.
Аллегри намерен усилить центральную ось команды. Идеальным кандидатом, по мнению итальянского специалиста, является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
Напомним, француз защищал цвета «Ювентуса» в 2012-2016 годах. Хавбек «Барселоны» Миралем Пьянич является альтернативным вариантом для наставника туринцев.
Ранее «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» совершить звездный обмен в летнее трансферное окно: Погба на Криштиану Роналду.
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