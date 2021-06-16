Погба: «Нам нужно соответствовать статусу чемпионов мира»

Французы хотели бы выиграть с более крупным счетом

Поль Погба / фото - AS English

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал об эмоциях после победного матча со сборной Германии. Слова хавбека приводит официальный сайт UEFA.

«Командная игра – это самое важное. Без команды я бы не сыграл так хорошо. Мы все приложили усилия. Мы сосредоточены на своей работе на поле. Мы знаем, что нам нужно соответствовать статусу чемпионов мира и выходить на поле со скромностью. Когда нужно терпеть, мы делаем это вместе, когда нужно атаковать – тоже».

Франция одолела немцев со счетом 1:0. Сам Погба внес важный вклад в победу, ведь именно он своим филигранным пасом создал момент для Люки Эрнандеса, который превратился в забитый мяч.

Напомним, Погба заявил, что хочет исполнять более атакующую роль в команде.