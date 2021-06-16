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Погба признан лучшим игроком матча Франция – Германия

Хавбек стал автором ключевой передачи в моменте с решающим голом
Футбол Евро-2020
10:46
Погба признан лучшим игроком матча Франция – Германия
Поль Погба / Фото - Fichajes.net

В заключительном матче первого тура группового этапа Евро-2020 Франция минимально переиграла Германию (1:0). Судьбу встречи решил автогол защитника «маншафт» Матса Хуммельса.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «Ле бле» Поль Погба, сообщает пресс-служба UEFA. Хавбек отдал передачу на Люку Эрнандеса, после действий которого произошел решающий «кикс».

Несмотря на победу в матче, Франция пропустил на первую строчку в группе F Португалию.

Сергей Стаднюк
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Теги

Поль Погба Франция - Германия сборная Франции (футбол) сборная Германии (футбол)

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