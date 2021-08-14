Погба может подписать контракт с родным клубом
Погба установил уникальный рекорд в первом матче сезона АПЛ
Полузащитник отличился 4-я ассистами
16:43
Поль Погба / фото - The Real Champs
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отметился уникальным рекордом в первом матче сезона АПЛ против «Лидса» (5:1).
Француз отдал четыре голевых передачи и стал первым игроком в истории МЮ, которому удалось сделать подобное в одном матче Премьер-лиги.
Последним держателем рекорда был Антонио Валенсия, который в матче с «Вулверхэмптоном» сезона-2010-2011 сделал три ассиста.
Напомним, Фернандеш – автор первого гола сезона АПЛ.
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