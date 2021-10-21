Погба летом сделает выбор между двумя европейскими грандами
Погба: «Все что мы можем сделать – это уважать его и радоваться, что Роналду играет в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «красных дьяволом» – о своем звездном одноклубнике
17:41
Поль Погба / Фото - caughtoffsideХавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о своем партнере по команде, звездном португальце Криштиану Роналду.
Цитирует Погба SkySport Italia.
«Криштиану – это Криштиану, и он забил гол в стиле Криштиану, так что это было немного похоже на дежавю. Мы говорим об игроке, которого все знают, о том, кто выигрывал множество «Золотых мячей» и был лучшим в мире на протяжении многих лет. Все, что мы можем сделать, это уважать его и радоваться, что он играет здесь».
Напомним, в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» в домашних стенах сумел одолеть «Аталанту» благодаря победному голу Роналду (3:2).
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