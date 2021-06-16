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Погба заступился за укусившего его Рюдигера

Француз не хочет раздувать скандал
Футбол ЕВРО-2020
11:10
Погба заступился за укусившего его Рюдигера
Антонио Рюдигер / фото - Eurosport

Во время матча группы F Евро-2020 Франция – Германия произошел забавный эпизод: защитник немцев Антонио Рюдигер решил повторить легендарную выходку Луиса Суареса и попытался укусить хавбека французов Поля Погба.

Погба в интервью Goal рассказал о своем отношении к данному эпизоду:

«Мы друзья, там не было ничего особенного. Думаю, вы видели этот момент в трансляции. Он уже позади, оставим его в прошлом. Я не плачу, чтобы выпросить жёлтую или красную карточку для соперника за такие действия. Мне кажется, Рюдигер несильно меня укусил.

Мы знаем друг друга давно. Я почувствовал укус, сообщил об этом судье, решение в любом случае за ним, и он его принял. Рюдигер не получил карточку, и я думаю, что это хорошо. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали за это».

Французы одержали минимальную победу в том матче. Немцы теперь оказались в трудном положении в своей группе.

Напомним, наставник сборной Германии Йоахим Лев снова взялся за старое и нюхал свои пальцы прямо на скамейке команды.

Павел Харченко
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Теги

Франция - Германия Украина - Северная Македония Поль Погба Антонио Рюдигер

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