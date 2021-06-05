Фонсека – о назначении Де Дзерби: «Шахтер» не мог сделать лучшего выбора»
Поиск продолжается. «Тоттенхэму» предложили услуги экс-тренера «Шахтера»
Португальский специалист может переехать на Туманный Альбион
09:58
Паулу Фонсека / Фото - eurosportУслуги экс-главного тренера донецкого «Шахтера» и римской «Ромы» Паулу Фонсеки были предложены «Тоттенхэму». Об этом в Twitter сообщил журналист Николо Скира.
Другие детали возможного перехода остаются неизвестными.
Португальский специалист по завершении минувшего сезона прекратил сотрудничество с «Ромой».
Ранее сообщалось, что 48-летний Фонсека находится в списке кандидатов «Эвертона» на замену ушедшему Карло Анчелотти.
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