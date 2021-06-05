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Поиск продолжается. «Тоттенхэму» предложили услуги экс-тренера «Шахтера»

Португальский специалист может переехать на Туманный Альбион

Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:58
Поиск продолжается. «Тоттенхэму» предложили услуги экс-тренера «Шахтера»
Паулу Фонсека / Фото - eurosport
Услуги экс-главного тренера донецкого «Шахтера» и римской «Ромы» Паулу Фонсеки были предложены «Тоттенхэму». Об этом в Twitter сообщил журналист Николо Скира.

Другие детали возможного перехода остаются неизвестными.

Португальский специалист по завершении минувшего сезона прекратил сотрудничество с «Ромой».

Ранее сообщалось, что 48-летний Фонсека находится в списке кандидатов «Эвертона» на замену ушедшему Карло Анчелотти.

Владимир Кириченко
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Теги

Паулу Фонсека Тоттенхэм Шахтер Донецк Рома (Рим)

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