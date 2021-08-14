Пока без Месси. ПСЖ не заявил аргентинца на матч чемпионата Франции

Игра состоится 14 августа

Фото: PSG

ПСЖ через свой сайт опубликовал заявку на матч 2 тура Лиги 1 против «Страсбурга».

В заявку не попал нападающий Лионель Месси. В ближайшем матче он не сыграет.

Также вне заявки Серхио Рамос. Защитник все еще травмирован. А вот остальные футболисты готовы к игре.

Ранее сообщили когда Месси сможет дебютировать за ПСЖ.