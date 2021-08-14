Травма Рамоса может заставить ПСЖ купить еще одного дорогостоящего защитника
Пока без Месси. ПСЖ не заявил аргентинца на матч чемпионата Франции
Игра состоится 14 августа
13:23
Фото: PSG
ПСЖ через свой сайт опубликовал заявку на матч 2 тура Лиги 1 против «Страсбурга».
В заявку не попал нападающий Лионель Месси. В ближайшем матче он не сыграет.
Также вне заявки Серхио Рамос. Защитник все еще травмирован. А вот остальные футболисты готовы к игре.
Ранее сообщили когда Месси сможет дебютировать за ПСЖ.
Комментарии 0