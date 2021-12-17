Пока без побед в чемпионате. «Дженоа» Шевченко смогла забить, но уступила «Лацио»

Четвертое подряд поражение для «грифонов» в Серии А

Андрей Шевченко / фото - Eurosport

В матче 18-го тура Серии А «Лацио» в Риме принимал «Дженоа».

Хозяева открыли счет на 36-й минуте, когда экс-игрок «Барселоны» и «Челси» Педро поразил ворота соперника.

На 75-й минуте Ачерби удвоил преимущество «орлов», а спустя несколько минут Дзакканьи окончательно похоронил интригу в этом матче.

Лишь на 86-й минуте гости смогли оформить гол престижа. Мяч в ворота римской команды отправил Мелегони.

Для подопечных Шевченко это поражение стало четвертым подряд в Серии А. «Грифоны» пока что при украинце выиграли только в Кубке Италии у «Салернитаны».

Турнирная таблица Серии А.

Серия А, 18-й тур

«Лацио» – «Дженоа» 3:0

Голы: Педро, 36, Ачерби, 75, Дзакканьи, 81 – Мелегони, 86.

«Лацио»: Стракоша, Хюсай (Раду, 63), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Катальди (Лейва, 74), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 63), Дзакканьи, Педро, Фелипе Андерсон.

«Дженоа»: Сиригу, Гильоне (Сабелли, 60), Кришито, Ванхойсден (Бираски, 46), Васкес, Камбьязо, Бадель, Стураро (Эрнани, 46), Портанова (Мелегони, 82), Пандев (Экубан, 60), Дестро.

Предупреждения: Гильоне (30), Васкес (60), Портанова (73).