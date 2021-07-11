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Пока неизвестно, в какой лиге «Николаев» начнет следующий сезон

Руководство клуба хочет понизиться в классе, но команду включили в календарь Первой лиги
Футбол Первая лига
18:48
Пока неизвестно, в какой лиге «Николаев» начнет следующий сезон
Фото - МФК Николаев

Матчи всех трех профессиональных дивизионов Украины стартуют 25 июля. Однако в «Николаеве» пока не знают, в какой лиге будут выступать.

Ранее «горожане» изъявили желание понизиться в классе до Второй лиги. Но позже их включили в календарь Первой лиги.

При этом, лишь пятеро игроков, защищавших цвета «Николаева» в минувшем сезоне, остались в команде. Это Сергей Кравченко, Назарий Мельничук, Владислав Росляков, Роман Попов, Даниил Фальковский.

Новый наставник Сергей Шевченко в контрольных матчах против «Балкан» (3:1) и «Скорука» (7:4) задействовал игроков из «Николаева-2». Также в клубе имеются несколько игроков на просмотре.

Ранее «Олимпик» приостановил деятельность и снялся с УПЛ.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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