Пока неизвестно, в какой лиге «Николаев» начнет следующий сезон

Руководство клуба хочет понизиться в классе, но команду включили в календарь Первой лиги

Фото - МФК Николаев

Матчи всех трех профессиональных дивизионов Украины стартуют 25 июля. Однако в «Николаеве» пока не знают, в какой лиге будут выступать.

Ранее «горожане» изъявили желание понизиться в классе до Второй лиги. Но позже их включили в календарь Первой лиги.

При этом, лишь пятеро игроков, защищавших цвета «Николаева» в минувшем сезоне, остались в команде. Это Сергей Кравченко, Назарий Мельничук, Владислав Росляков, Роман Попов, Даниил Фальковский.

Новый наставник Сергей Шевченко в контрольных матчах против «Балкан» (3:1) и «Скорука» (7:4) задействовал игроков из «Николаева-2». Также в клубе имеются несколько игроков на просмотре.

Ранее «Олимпик» приостановил деятельность и снялся с УПЛ.