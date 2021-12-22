Показался перед бывшим тренером. Малиновский – лучший игрок «Аталанты» в игре с «Дженоа»

Правда Гасперрини поменял украинца на 65-й минуте

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

В матче 19-го тура Серии А «Аталанта» поделила очки с «Дженоа» (0:0).

Авторитетный портал SofaScore выставил оценки за этот матч, признав лучшим на поле в составе бергамасков хавбека Руслана Малиновского.

Украинец провел на поле 65 минут и получил оценку в 7,7 баллов. Больше – только у защитника «Дженоа» Хоана Васкеса (7,8).

Малиновский совершил одну ключевую передачу, нанес три удара, выиграл 75% единоборств (9 из 12-ти), и имеет точность передач в 83%.

Ранее Андрей Шевченко рассказал, за счет чего его подопечные набрали очки с «Аталантой».