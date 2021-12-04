Покер Шика принес «Байеру» разгромную победу над «Гройтер Фюртом»

Леваркузенцы забили семь мячей сопернику

Фото: Bayer 04

«Байер» в матче 14 тура Бундеслиги дома разгромил «Гройтер Фюрт».

Леверкузенцы забили семь безответных мячей в ворота соперника. Покер в матче оформил нападающий Патрик Шик. Все свои голы он забил во второй тайме.

Гости ответили лишь одним точным ударом в конце первого тайма.

«Байер» идет третьим в таблице чемпионата Германии. От лидеров команду отделяет три очка.

Бундеслига. 14-й тур:

«Байер» – «Гройтер Фюрт» 7:1

Голы: Адли, 12, Тапсоба, 17, Хинкапи, 45, Шик, 49, 69, 74, 76

«Байер»: Градецки, Фримпонг (Коссуну, 81), Та, Тапсоба, Инкапиэ, Андрих (Демирбай, 62), Паласиос (Арангис, 62), Адли (Бельараби, 62), Виртц, Шик (Аларио, 81), Диаби.

«Гройтер Фюрт»: Функ, Барри (Аста, 77), Грисбек, Бауэр, Виллемс (Майерхефер, 61), Левелинг (Нильсен, 60), Дудзяк (Зегуин, 58), Кристиансен (Зойферт, 77), Тилльманн, Абиама, Хргота.