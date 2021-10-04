Поход за трофеем? Раньери вернулся в АПЛ

Итальянец возглавил «Уотфорд»

Фото: BBC

Итальянский тренер Клаудио Раньери вернулся в АПЛ.

69-летний итальянец возглавил «Уотфорд», сообщает сайт клуба. На днях «шмели» уволили Хиско Муньоса, который вывел клуб в АПЛ. Он проработал в команде 10 месяцев.

Раньери сменил наставника и уже приступил к работе. В АПЛ «Уотфорд» стал уже четвертым клубом для Клаудио.

Ранее он тренировал «Челси», «Фулхэм» и «Лестер», с которым выиграл чемпионство в 2016-м году.

В конце прошлого сезона Раньери покинул «Сампдорию». «Уотфорд» идет 15-м в АПЛ.