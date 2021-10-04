Капитан «Уотфорда», который выступал за команду 11 лет, ушел в «Бирмингем»
Поход за трофеем? Раньери вернулся в АПЛ
Итальянец возглавил «Уотфорд»
21:28
Фото: BBC
Итальянский тренер Клаудио Раньери вернулся в АПЛ.
69-летний итальянец возглавил «Уотфорд», сообщает сайт клуба. На днях «шмели» уволили Хиско Муньоса, который вывел клуб в АПЛ. Он проработал в команде 10 месяцев.
Раньери сменил наставника и уже приступил к работе. В АПЛ «Уотфорд» стал уже четвертым клубом для Клаудио.
Ранее он тренировал «Челси», «Фулхэм» и «Лестер», с которым выиграл чемпионство в 2016-м году.
В конце прошлого сезона Раньери покинул «Сампдорию». «Уотфорд» идет 15-м в АПЛ.
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