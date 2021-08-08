Похоронил соперника! Швейцарский форвард забил пять голов в одном матче

Фрай продемонстрировал удивительную результативность

Микаэль Фрей / фото - Twitter

Нападающий бельгийского «Антверпена» Микаэль Фрай забил пять голов в матче национального первенства против «Стандарта».

Форвард помог своей команде набрать первые три очка в новом розыгрыше бельгийской лиги, забив свои мячи на 6-й, 37-й, 59-й, 61-й и 68-й минутах встречи.

Le Fenerbahçe cherche un attaquant depuis des mois et a laissé partir Michael Frey pour 2 millions, il a marqué, aujourd’hui, 5 buts en 68 minutes. #Fenerbahçe #RAFC #ProLeague

pic.twitter.com/vIl7msqfHL — (@MSVFoot) August 8, 2021

Ранее местный чемпионат покинул украинский форвард Роман Яремчук, который еще не выходил на поле в составе «Бенфики». Тренер «орлов» объяснил почему.

Напомним, Эдуард Соболь пушечным выстрелом принес победу «Брюгге» в матче бельгийского первенства.