Игрок «Десны»: «Отказался остаться в команде»
Покинувший «Десну» Калитвинцев нашел себе новый клуб в УПЛ
Хавбек выбрал команду, одной строчкой выше в турнирной таблице
08 января 15:24
Владислав Калитвинцев / Фото - Footboom
Полузащитник Владислав Калитвинцев покинул «Десну» в зимнее трансферное окно. Футболист уже нашел себе новый клуб.
Сообщается, что им стала «Александрия». Бывший игрок столичного «Динамо» уже подписал контракт.
Кроме киевского и черниговского клубов, Калитвинцев выступал в четырех командах. Хавбек защищал цвета либерецкого «Слована», «Черноморца», «Зари» и киевского «Арсенала».
Ранее сообщалось, что два экс-игрока «Десны» могут усилить «Черноморец».
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