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Покинувший «Минай» тренер объяснил, почему возглавил команду Второй лиги

Леонов за месяц нашел себе новый клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
11:30
Покинувший «Минай» тренер объяснил, почему возглавил команду Второй лиги
Игорь Леонов / Фото - ФК Минай

Украинский тренер Игорь Леонов раскрыл причины, по которым возглавил винницкую «Ниву». Ранее специалист покинул «Минай».

С предложением возглавить «Ниву» ко мне обратился президент ФК Артур Загорулько, который в свое время играл под моей опекой за молодежный состав донецкого «Шахтера». Размышлял недолго, все же, Винница – футбольный город, а после встречи с руководством, спонсорами появилась уверенность, что они слов на ветер не бросают.

Контракт подписал на 1,5 года и надеюсь, что в следующем сезоне «Нива» завоюет путевку в Первую лигу. Меня заверили, что параллельно будет вестись работа по усовершенствованию клубной инфраструктуры.

21 января я буду представлен команде. Заключительный этап подготовки проведем в Турции. Помогать мне будет Михаил Старостяк – экс-игрок национальной сборной Украины, с которым мы вместе работали в «Шахтере» и «Минае».

Ранее сменщик Леонова в «Минае» Владимир Шаран ответил на то, что его стиль называют «антифутболом».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Игорь Леонов Нива Вторая лига

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