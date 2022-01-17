Покинувший «Минай» тренер объяснил, почему возглавил команду Второй лиги

Игорь Леонов / Фото - ФК Минай

Украинский тренер Игорь Леонов раскрыл причины, по которым возглавил винницкую «Ниву». Ранее специалист покинул «Минай».

Контракт подписал на 1,5 года и надеюсь, что в следующем сезоне «Нива» завоюет путевку в Первую лигу. Меня заверили, что параллельно будет вестись работа по усовершенствованию клубной инфраструктуры.

21 января я буду представлен команде. Заключительный этап подготовки проведем в Турции. Помогать мне будет Михаил Старостяк – экс-игрок национальной сборной Украины, с которым мы вместе работали в «Шахтере» и «Минае».