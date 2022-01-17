Шаран рассказал, когда в «Минае» определятся с зимними новичками
Покинувший «Минай» тренер объяснил, почему возглавил команду Второй лиги
Леонов за месяц нашел себе новый клуб
Игорь Леонов / Фото - ФК Минай
Украинский тренер Игорь Леонов раскрыл причины, по которым возглавил винницкую «Ниву». Ранее специалист покинул «Минай».
С предложением возглавить «Ниву» ко мне обратился президент ФК Артур Загорулько, который в свое время играл под моей опекой за молодежный состав донецкого «Шахтера». Размышлял недолго, все же, Винница – футбольный город, а после встречи с руководством, спонсорами появилась уверенность, что они слов на ветер не бросают.
Контракт подписал на 1,5 года и надеюсь, что в следующем сезоне «Нива» завоюет путевку в Первую лигу. Меня заверили, что параллельно будет вестись работа по усовершенствованию клубной инфраструктуры.
21 января я буду представлен команде. Заключительный этап подготовки проведем в Турции. Помогать мне будет Михаил Старостяк – экс-игрок национальной сборной Украины, с которым мы вместе работали в «Шахтере» и «Минае».
Ранее сменщик Леонова в «Минае» Владимир Шаран ответил на то, что его стиль называют «антифутболом».
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