Покинувший «Олимпик» хавбек подписал контракт с «Десной»

26-летний футболист присоединился к черниговской команде

Тарас Завийский / Фото - ФК Десна

Полузащитник Тарас Завийский стал игроком «Десны». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 26-летним футболистом подписан на два года. Последним его клубом был «Олимпик».

Всего за донецкую команду Завийский провел 40 матчей, отличившись двумя голами и тремя ассистами. После снятия клуба с УПЛ получил статус свободного агента.

Ранее «Десна» объявила о переходе Евгения Селина.