Вратарь «Десны» рассказал, сколько получают игроки клуба
Покинувший «Олимпик» хавбек подписал контракт с «Десной»
26-летний футболист присоединился к черниговской команде
Тарас Завийский / Фото - ФК Десна
Полузащитник Тарас Завийский стал игроком «Десны». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 26-летним футболистом подписан на два года. Последним его клубом был «Олимпик».
Всего за донецкую команду Завийский провел 40 матчей, отличившись двумя голами и тремя ассистами. После снятия клуба с УПЛ получил статус свободного агента.
Ранее «Десна» объявила о переходе Евгения Селина.
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