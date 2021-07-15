Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Покинувший «Олимпик» хавбек подписал контракт с «Десной»

26-летний футболист присоединился к черниговской команде
Футбол Украинская Премьер-лига
18:09
Покинувший «Олимпик» хавбек подписал контракт с «Десной»
Тарас Завийский / Фото - ФК Десна

Полузащитник Тарас Завийский стал игроком «Десны». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 26-летним футболистом подписан на два года. Последним его клубом был «Олимпик».

Всего за донецкую команду Завийский провел 40 матчей, отличившись двумя голами и тремя ассистами. После снятия клуба с УПЛ получил статус свободного агента.

Ранее «Десна» объявила о переходе Евгения Селина.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Десна Тарас Завийский Олимпик Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Вратарь «Десны» рассказал, сколько получают игроки клуба
Вратарь «Десны» рассказал, сколько получают игроки клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
15:31
«Десна» объявила о переходе Селина
«Десна» объявила о переходе Селина
Футбол Украинская Премьер-лига
14:39
Президент «Десны»: «За команду не переживайте. Будем играть не хуже, чем в прошлом сезоне»
Президент «Десны»: «За команду не переживайте. Будем играть не хуже, чем в прошлом сезоне»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:50
«Десна» может отпустить двух лидеров команды
«Десна» может отпустить двух лидеров команды
Футбол Украинская Премьер-лига
14 июля 18:27
«Десна» усилилась чемпионом мира U-20
«Десна» усилилась чемпионом мира U-20
Футбол Украинская Премьер-лига
14 июля 17:46
«Десна» проэкзаменует новичка УПЛ и сыграет с двумя клубами из низших лиг
«Десна» проэкзаменует новичка УПЛ и сыграет с двумя клубами из низших лиг
Футбол Украинская Премьер-лига
13 июля 21:25

Новости: Футбол

Малиновский может успеть восстановиться к старту «Аталанты» в Серии А
Малиновский может успеть восстановиться к старту «Аталанты» в Серии А
Серия А (Италия)
18:59
«Реал» отреагировал на завершение карьеры бывшей легенды клуба
«Реал» отреагировал на завершение карьеры бывшей легенды клуба
Примерa (Испания)
18:45
Оганов: «Главное, что «Заря» существует и показывает достойный футбол»
Оганов: «Главное, что «Заря» существует и показывает достойный футбол»
Украинская Премьер-лига
18:34
Сначала Виллиана высмеяли за внушительный живот, а теперь он покинет «Арсенал»
Сначала Виллиана высмеяли за внушительный живот, а теперь он покинет «Арсенал»
Премьер-Лига (Англия)
18:25
Осуждать Яремчука и Миколенко за фото с Бастой – проявление популизма, а не патриотизма
Мнение Осуждать Яремчука и Миколенко за фото с Бастой – проявление популизма, а не патриотизма
Сборная Украины
18:20
МЮ предложил Варану солидный контракт
МЮ предложил Варану солидный контракт
Примерa (Испания)
18:13
Покинувший «Олимпик» хавбек подписал контракт с «Десной»
Покинувший «Олимпик» хавбек подписал контракт с «Десной»
Украинская Премьер-лига
18:09
Экспериментальный состав. Стало известно, кто сыграет за «Динамо» в матче с «Эвианом»
Экспериментальный состав. Стало известно, кто сыграет за «Динамо» в матче с «Эвианом»
Украинская Премьер-лига
18:04
Лидера «Атлетико» выгоняют из клуба
Лидера «Атлетико» выгоняют из клуба
Примерa (Испания)
18:01
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости