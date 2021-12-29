Покинувший «Шахтер» селекционер официально представлен в ПАОКе

Португалец в новом клубе будет выполнять другую роль

Жозе Боту / Фото - ФК Шахтер

Спортивным директором ПАОКа назначен Жозе Боту. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с португальцем был подписан на 2,5 года. Другая информация о назначении не разглашается.

Ранее Боту был главным селекционером «Шахтера». Работал в данной должности с 2018 по 2021 годы.

Ранее генеральный директор Сергей Палкин прокомментировал уход португальца.