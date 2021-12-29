Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
Покинувший «Шахтер» селекционер официально представлен в ПАОКе
Португалец в новом клубе будет выполнять другую роль
Жозе Боту / Фото - ФК Шахтер
Спортивным директором ПАОКа назначен Жозе Боту. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с португальцем был подписан на 2,5 года. Другая информация о назначении не разглашается.
Ранее Боту был главным селекционером «Шахтера». Работал в данной должности с 2018 по 2021 годы.
Ранее генеральный директор Сергей Палкин прокомментировал уход португальца.
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