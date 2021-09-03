Покинувший «Тоттенхэм» Орье перейдет в «Арсенал»

Лондонцы договорились с ивуарийцем

Фото: BBC

Защитник Серж Орье останется в АПЛ.

28-летний игрок в ближайшее время окажется в «Арсенале». Он подпишет контракт на два года, сообщает Sky Sports.

Недавно он ушел из «Тоттенхэма». Клуб не рассчитывал на игрока, который часто нарушал режим и разорвал с ним контракт.

У Орье также было предложение из России. В новой команде он должен будет заменить Эктора Бельерина.

За «Тоттенхэм» он играл с 2017-го года.