Орье расторг контракт с «Тоттенхэмом»
Покинувший «Тоттенхэм» Орье перейдет в «Арсенал»
Лондонцы договорились с ивуарийцем
3 сентября 11:33
Фото: BBC
Защитник Серж Орье останется в АПЛ.
28-летний игрок в ближайшее время окажется в «Арсенале». Он подпишет контракт на два года, сообщает Sky Sports.
Недавно он ушел из «Тоттенхэма». Клуб не рассчитывал на игрока, который часто нарушал режим и разорвал с ним контракт.
У Орье также было предложение из России. В новой команде он должен будет заменить Эктора Бельерина.
За «Тоттенхэм» он играл с 2017-го года.
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