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Покорил Италию! Малиновский – в сборной Серии А 2021-го года

У украинца вторая лучшая оценка во всей лиге
Футбол Украинские легионеры
14:09
Покорил Италию! Малиновский – в сборной Серии А 2021-го года
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Авторитетный статистический портал SofaScore выбрал 11 лучших футболистов Серии А 2021-го года.

В символическую сборную попал украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский, средняя оценка которого является второй лучшей во всей лиге – 7,44.

Выше балл только у капитана «Наполи» Лоренцо Инсинье, чью игру в этом году оценили в 7,51 баллов.

За 42 матча в Серии А в уходящем году украинец забил 11 голов и оформил 11 ассистов.

Ранее жена футболиста заявила, что Малиновский всегда смотрит оценки, которые ему ставят издания.

Павел Харченко
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Руслан Малиновский Аталанта

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