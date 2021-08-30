Покупка Роналду заставит МЮ расстаться с одним из вингеров

Португальцу зарезервировано место в основном составе команды

Криштиану Роналду / фото - Marca

Переход нападающего Криштиану Роналду может спровоцировать изменения в составе команде, сообщает Sky Sports.

Так как легендарный форвард определенно займет место в стартовом составе команды, то кому-то из игроков маникунианцев придется потесниться.

Команду скорее всего покинет валлийский вингер Даниэль Джеймс. 23-летним игроком интересуются несколько клубов АПЛ.

Роналду ранее играл в МЮ с 2003 по 2009 год, пока не перешел в мадридский «Реал».

Португалец возвращается в команду в качестве самого высокооплачиваемого игрока команды. Футболист уже прошел медобследование.

Напомним, стало известно, когда Роналду сможет дебютировать в составе «дьяволов».