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Покупка Роналду заставит МЮ расстаться с одним из вингеров

Португальцу зарезервировано место в основном составе команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:27
Покупка Роналду заставит МЮ расстаться с одним из вингеров
Криштиану Роналду / фото - Marca

Переход нападающего Криштиану Роналду может спровоцировать изменения в составе команде, сообщает Sky Sports.

Так как легендарный форвард определенно займет место в стартовом составе команды, то кому-то из игроков маникунианцев придется потесниться.

Команду скорее всего покинет валлийский вингер Даниэль Джеймс. 23-летним игроком интересуются несколько клубов АПЛ.

Роналду ранее играл в МЮ с 2003 по 2009 год, пока не перешел в мадридский «Реал».

Португалец возвращается в команду в качестве самого высокооплачиваемого игрока команды. Футболист уже прошел медобследование.

Напомним, стало известно, когда Роналду сможет дебютировать в составе «дьяволов».

Павел Харченко
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед

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