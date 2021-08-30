Самая высокая зарплата в АПЛ. Стали известны детали контракта Роналду с МЮ
Покупка Роналду заставит МЮ расстаться с одним из вингеров
Португальцу зарезервировано место в основном составе команды
14:27
Криштиану Роналду / фото - Marca
Переход нападающего Криштиану Роналду может спровоцировать изменения в составе команде, сообщает Sky Sports.
Так как легендарный форвард определенно займет место в стартовом составе команды, то кому-то из игроков маникунианцев придется потесниться.
Команду скорее всего покинет валлийский вингер Даниэль Джеймс. 23-летним игроком интересуются несколько клубов АПЛ.
Роналду ранее играл в МЮ с 2003 по 2009 год, пока не перешел в мадридский «Реал».
Португалец возвращается в команду в качестве самого высокооплачиваемого игрока команды. Футболист уже прошел медобследование.
Напомним, стало известно, когда Роналду сможет дебютировать в составе «дьяволов».
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