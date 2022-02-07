«Полесье» без Усика ушло от поражения «Черноморцу» после гола Цитаишвили и выиграло по пенальти

Известный украинский боксер не попал даже в заявку житомирского клуба

Фото - ФК Черноморец

Во втором туре Winter Cup-2022 «Черноморец» в серии пенальти уступил «Полесье».

После перерыва счет открыл Цитаишвили. Все шло к победе одесситов, но на последних минутах равновесие вернул Гитченко.

Встреча перешла в серию пенальти. В ней сильнее оказался представитель Первой лиги. Мартинович остановился перед ударом, из-за чего его попытка была засчитана, как упущенная.

В стартовом матче турнира за житомирян сыграл Александр Усик. В этой игре известный украинский боксер не попал в заявку.

«Черноморец» сравнялся с «Металлистом» в турнирной таблице. Лидирует «Полесье», опережая обоих конкурентов на три очка.

Winter Cup, 2 тур

«Полесье» – «Черноморец» 1:1 (пен. – 5:4)

Голы: Гитченко, 89 – Цитаишвили, 54

«Полесье»: Яшков (Кудрик, 46), Нестеров (Власюк, 46), Гитченко, Батагов, Морозко (Чередниченко, 76), Шаповал, Огиря (Бабенко, 68), Шастал (Козак, 46), Янаков (Андрющенко, 86), Грицук, Кисленко (Будковский, 46).

«Черноморец»: Паст, Мартинович, Вандерсон, Цитаишвили, Брагару (Путря, 81), Кравченко (Михайленко, 81), Кузык (Бобко, 73), Цонев (Эрнандес, 68), Пожег Ванцаш, Морозюк (Сухоцкий, 46), Петков (Штогрин, 46).

Чередниченко