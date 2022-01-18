Болбат и Будковский могут усилить «Черноморец»
«Полесье» Калитвинцева подписало контракт с экс-игроком «Шахтера»
Будковский пошел на понижение
Филипп Будковский / Фото: Футбол 1/2/3
Экс-нападающий «Десны» Филипп Будковский подписал контракт с «Полесьем», сообщает пресс-служба житомирского клуба.
Соглашение Будковского и «Полесья» действительно 1,5 года.
В нынешнем сезоне УПЛ за «Десну» Будковский в 18-ти матчах забил 1 мяч и сделал 2 ассиста. Отметим, что «Полесье» выступает в Первой лиге, занимая 9-е место в турнирной таблице.
Дебютировать за новую команду нападающий может в марте против «Альянса» из Липовой Долины. А еще шесть лет назад он выходил на замену в матче сборной Украины против Испании.
Ранее сообщалось, что Будковский может продолжить карьеру в «Черноморце».
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