«Полесье» Калитвинцева подписало контракт с экс-игроком «Шахтера»

Будковский пошел на понижение

Филипп Будковский / Фото: Футбол 1/2/3

Экс-нападающий «Десны» Филипп Будковский подписал контракт с «Полесьем», сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Соглашение Будковского и «Полесья» действительно 1,5 года.

В нынешнем сезоне УПЛ за «Десну» Будковский в 18-ти матчах забил 1 мяч и сделал 2 ассиста. Отметим, что «Полесье» выступает в Первой лиге, занимая 9-е место в турнирной таблице.

Дебютировать за новую команду нападающий может в марте против «Альянса» из Липовой Долины. А еще шесть лет назад он выходил на замену в матче сборной Украины против Испании.

Ранее сообщалось, что Будковский может продолжить карьеру в «Черноморце».