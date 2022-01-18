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«Полесье» Калитвинцева подписало контракт с экс-игроком «Шахтера»

Будковский пошел на понижение
Футбол Украинская Премьер-лига
11:07
«Полесье» Калитвинцева подписало контракт с экс-игроком «Шахтера»
Филипп Будковский / Фото: Футбол 1/2/3

Экс-нападающий «Десны» Филипп Будковский подписал контракт с «Полесьем», сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Соглашение Будковского и «Полесья» действительно 1,5 года.

В нынешнем сезоне УПЛ за «Десну» Будковский в 18-ти матчах забил 1 мяч и сделал 2 ассиста. Отметим, что «Полесье» выступает в Первой лиге, занимая 9-е место в турнирной таблице.

Дебютировать за новую команду нападающий может в марте против «Альянса» из Липовой Долины. А еще шесть лет назад он выходил на замену в матче сборной Украины против Испании.

Ранее сообщалось, что Будковский может продолжить карьеру в «Черноморце».

Петр Приходько
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Филипп Будковский Полесье

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