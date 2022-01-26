Полиция организовала патрули вокруг дома Влаховича из-за угроз фанатов «Фиорентины»

Болельщики рассердились на фоне трансферных слухов

Душан Влахович / фото - Juvefc

Информация СМИ о потенциальном переходе форварда Душана Влаховича из «Фиорентины» в «Ювентус» вызвала громкий резонанс, сообщает La Perrublica.

Болельщики «фиалок» в штыки восприняли данную новость и вывесили возле клубной базы баннеры, где оскорбляли футболиста и даже угрожали ему.

Данные действия заставили флорентийскую полицию обратить внимание на безопасность футболиста. За его домом было установлено наблюдение, а рядом со зданием регулярно дежурят патрули.

Сообщается, что сам серб не подавал никаких жалоб, а дополнительно обеспечение его безопасности – инициатива правоохранительных органов.

В текущем сезоне Влахович является безоговорочным лидером «Фиорентины». За 24 матча он забил 20 голов.

Стали известны подробности потенциального контракта форварда с «Ювентусом».