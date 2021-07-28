Полиция отклонила обращение Руни в полицию касательно фото с голыми девушками

Стороны решили закрыть дело

Уэйн Руни / Фото: Twitter

Полиция отклонила обращение главного тренера «Дерби Каунти» Уэйна Руни касательно фото с полуголыми девушками, сообщает Sky Sports.

Руни обратился в полицию и сообщил, что его шантажировали перед тем, как в сеть попали эти фото.

Полиция не нашла в случае правонарушения, Руни также отказался продолжать дело.

Напомним, в сети появились фото пьяного Руни с тремя обнаженными девушками.