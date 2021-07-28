Руни обратился в полицию из-за фото с полуголыми девушками
Полиция отклонила обращение Руни в полицию касательно фото с голыми девушками
Стороны решили закрыть дело
13:11
Уэйн Руни / Фото: Twitter
Полиция отклонила обращение главного тренера «Дерби Каунти» Уэйна Руни касательно фото с полуголыми девушками, сообщает Sky Sports.
Руни обратился в полицию и сообщил, что его шантажировали перед тем, как в сеть попали эти фото.
Полиция не нашла в случае правонарушения, Руни также отказался продолжать дело.
Напомним, в сети появились фото пьяного Руни с тремя обнаженными девушками.
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