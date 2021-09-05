Команда Петракова играла практически на равных. Статистика матча Украина – Франция
Положение тяжелое, но не критическое. Ситуация в группе Украины в отборе на ЧМ-2022
Команда Петракова имеет теоретические шансы даже на первое место
09:16
Фото: Getty Images
Сборная Украины сыграла вничью с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
Теперь турнирная таблица после 5-ти матчей украинской команды выглядит таким образом.
Украине осталось провести 3 матча в отборе – домашний и выездной против Боснии и Герцеговины, а также выездной против Финляндии.
Петраков классно выстроил игру против Франции, Украина могла выжимать 3 очка.
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