Польша не примет решение FIFA по России: «Мы не будем играть с ними независимо от названия команды»

По команду не исключили из турниров

Фото: sport.pl Сборная Польши сообщила, что отказывается играть матчи против сборной России, несмотря на решение FIFA о нейтральном статусе команды. Об этом заявил Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в своем Twitter. «Сегодняшнее решение FIFA абсолютно неприемлемо. Мы не заинтересованы в участии в этом. Наша позиция остается неизменной: сборная Польши не будет играть с Россией, независимо от названия команды. Из-за скандального решения FIFA Польский футбольный союз сегодня направил письмо всем футбольным федерациям Европы. Мы представили нашу позицию и призвали всех встать на нашу сторону, потому что только вместе мы будем сильны».

Также играть с Россией отказываются сборные Швеции и Чехии.

Андрей Усмонов