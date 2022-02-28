Вратарь сборной Польши: «Я уже решил, что не буду играть с россией. Надеюсь, их отстранят от ЧМ»
Польша не примет решение FIFA по России: «Мы не будем играть с ними независимо от названия команды»
По команду не исключили из турниров
Фото: sport.pl
Сборная Польши сообщила, что отказывается играть матчи против сборной России, несмотря на решение FIFA о нейтральном статусе команды.
Об этом заявил Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в своем Twitter.
«Сегодняшнее решение FIFA абсолютно неприемлемо. Мы не заинтересованы в участии в этом.
Наша позиция остается неизменной: сборная Польши не будет играть с Россией, независимо от названия команды.
Из-за скандального решения FIFA Польский футбольный союз сегодня направил письмо всем футбольным федерациям Европы.
Мы представили нашу позицию и призвали всех встать на нашу сторону, потому что только вместе мы будем сильны».
Также играть с Россией отказываются сборные Швеции и Чехии.
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