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Киберспорт. CS:GO. Чемпионат Украины 2021

Польша не примет решение FIFA по России: «Мы не будем играть с ними независимо от названия команды»

По команду не исключили из турниров
Футбол В Европе
07:32
Польша не примет решение FIFA по России: «Мы не будем играть с ними независимо от названия команды»
Фото: sport.pl

Сборная Польши сообщила, что отказывается играть матчи против сборной России, несмотря на решение FIFA о нейтральном статусе команды.

Об этом заявил Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в своем Twitter.

«Сегодняшнее решение FIFA абсолютно неприемлемо. Мы не заинтересованы в участии в этом.

Наша позиция остается неизменной: сборная Польши не будет играть с Россией, независимо от названия команды.

Из-за скандального решения FIFA Польский футбольный союз сегодня направил письмо всем футбольным федерациям Европы.

Мы представили нашу позицию и призвали всех встать на нашу сторону, потому что только вместе мы будем сильны».


Также играть с Россией отказываются сборные Швеции и Чехии.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Польши (футбол) сборная России (футбол)

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