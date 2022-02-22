Польша обратилась в FIFA касательно проведения матча с Россией из-за агрессии последней в Украине

Фото: PZPN

Польский футбольный союз (PZPN) обратился с официальным заявлением в FIFA касательно проведения матча с Россией в Москве в стыках чемпионата мира-2022.

Следует подчеркнуть, что роль Польского футбольного союза как спортивного объединения заключается в том, чтобы предоставить польским футболистам оптимальные условия для подготовки и выступления в международных матчах.

Политические решения, например, о введении возможных санкций в отношении Российской Федерации, остаются в руках органов государственной власти и международных организаций.

Однако, осознавая потенциальные угрозы, связанные со сложившейся ситуацией, мы ждем позицию руководящих органов FIFA.

При этом PZPN подчеркивает, что эта ситуация касается не только сборной Польши, но и сборных Швеции и Чехии, которые могут встретиться с Россией в Москве в возможном финале плей-офф».