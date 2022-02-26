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Польша отказывается играть против россии матч отбора на чемпионат мира

Роберт Левандовский поддержал это решение
Футбол Чемпионат мира по футболу
13:08
Польша отказывается играть против россии матч отбора на чемпионат мира
Роберт Левандовский / Фото - dynamo.kiev.ua

Президент футбольного союза Польши Цезарий Кулеша в своем Twitter заявил, что их сборная не собирается играть стыковой матч отбора на чемпионат мира-2022 против команды россии:

«Конец словам, время действовать. Из-за обострения агрессии российской федерации касательно Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против россии. Это единственное правильное решение.

Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии (победитель их пары должен сыграть с победителем пары Польша – россия), чтобы донести общую позицию до FIFA».

Президент Польши Анджей Дуда поддержал это решение, заявив, что нечего «играть с бандитами». Лучший игрок мира в 2021 году Роберт Левандовский тоже согласен с позицией футбольного союза:

«Это правильное решение! Не могу представить себе матч со сборной россии в нынешней ситуации.

Российские игроки и болельщики не отвечают за это, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит».

Позже все футболисты сборной Польши заявили о том, что отказываются играть против россии. 

Напомним, матч Польши был запланирован на 24 марта. Ранее в UEFA требовали провести матч.

Сергей Лукьяненко
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