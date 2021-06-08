Польша с Кендзерой и Левандовски лишь в концовке ушла от поражения Исландии

«Кадра» в неоднозначном настроении подходит к Евро-2020

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В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 Польша дома сыграла вничью с Исландией.

Счет в поединке открыли гости. Голом отличился Гудмундссон. Однако довольно быстро хозяевам удалось восстановить равновесие на табло силами Зелиньски.

Практически сразу после перерыва Бьярнасон вновь вывел свою команду вперед. «Кадра» владела инициативой, но лишь в самой концовке сумела спасти игру. Забил Свидерски.

Отметим, что защитник «Динамо» Томаш Кендзера провел на поле весь матч.

Напомним, в заключительном товарищеском поединке сборная Украины разгромила Кипр (4:0).

Товарищеский матч

Польша – Исландия 2:2

Голы: Зелиньски, 34, Свидерски, 89 – Гудмундссон, 26, Бьярнасон, 47

Польша: Шченсны, Кендзера, Давидович, Глик, Пухач (Рыбус, 80), Модер, Зелиньски (Козловски, 46), Крыховяк (Линетти, 64), Франковски (Плахета, 64), Левандовски (Швидерски, 81), Шверчок (Юзвяк, 58).

Исландия: Рунарссон (Кристинссон, 46), Б.-И. Бьярнасон, Херманнссон, Сампстед, Тораринссон, Бальдурссон (Тордарсон, 78), Бьярнасон, Андерсон (Эйольфссон, 74), Гуннарссон (Тордарсон, 87), Гудмундссон (Торстейнссон, 90), Бедварссон (Гудьонсен, 84).

Предупреждения: Крыховяк – Бальдурссон

Обзор первого тайма

Гол Бьярнасона