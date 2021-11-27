Польские фанаты избили 12 полицейских на матче Лиги Европы

Болельщики «Легии» устроили потасовку на матче с «Лестером»

Фанаты Легии / фото - Getty Images

Болельщики польской «Легии» избили 12 полицейских во время матча против «Лестера» (1:3), который прошел в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.

По информации, польские фанаты хотели прорваться на трибуну к болельщикам английской команды, чтобы подраться с ними, но наткнулись на сопротивление правоохранительных органов. Семеро фанатов «Легии» были задержаны полицией.

Напомним, голкипер «Лестера» попал в список номинантов на звания лучшего вратаря года от FIFA.