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Польские фанаты избили 12 полицейских на матче Лиги Европы
Болельщики «Легии» устроили потасовку на матче с «Лестером»
08:41
Фанаты Легии / фото - Getty Images
Болельщики польской «Легии» избили 12 полицейских во время матча против «Лестера» (1:3), который прошел в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.
По информации, польские фанаты хотели прорваться на трибуну к болельщикам английской команды, чтобы подраться с ними, но наткнулись на сопротивление правоохранительных органов. Семеро фанатов «Легии» были задержаны полицией.
Напомним, голкипер «Лестера» попал в список номинантов на звания лучшего вратаря года от FIFA.
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