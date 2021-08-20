«Шахтер» против игроков «Динамо» и битва за первое место. Прогноз на матчи 5-го тура УПЛ
Польский клуб хочет арендовать главного таланта «Шахтера»
Бондаренко может сменить клуб
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» ищет варианты для аренды полузащитнику Артему Бондаренко.
20-летний игрок вряд ли сможет рассчитывать на большое количество игрового времени. Клуб готов отпустить его в аренду.
У «Шахтера» есть вариант с «Мариуполем». Там Бондаренко играл в прошлом сезоне и был признан лучшим игроком сезона в команде.
Кроме того, он интересен польскому клубу. Название не указывается.
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