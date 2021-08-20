Польский клуб хочет арендовать главного таланта «Шахтера»

Бондаренко может сменить клуб

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» ищет варианты для аренды полузащитнику Артему Бондаренко.

20-летний игрок вряд ли сможет рассчитывать на большое количество игрового времени. Клуб готов отпустить его в аренду.

У «Шахтера» есть вариант с «Мариуполем». Там Бондаренко играл в прошлом сезоне и был признан лучшим игроком сезона в команде.

Кроме того, он интересен польскому клубу. Название не указывается.