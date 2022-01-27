Польский клуб на последней минуте вырвал победу в спарринге с «Зарей»

Луганчане снова уступили на сборе

Фото - ФК Заря

В пятом контрольном матче на турецком сборе «Заря» уступила «Ракуву».

На перерыв команды ушли при равенстве в счете. В течение трех минут обменялись голами Булеца и Арсенич.

После перерыва вышли вперед уже поляки силами Гутковскиса. Арендованный у «Динамо» хавбек оформил дубль и сравнял счет в компенсированное время. Но Мусиолик на последней минуте вырвал победу для своей команды.

В прошлом спарринге «Заря» одержала первую победу на сборе в Турции.

Контрольный матч

«Заря» – «Ракув» 2:3

Голы: Булеца, 38, 90+1 – Арсенич, 41, Гутковскис, 61, Мусиолик, 90+3

«Заря»: Мацапура (Жилкин, 62), Булеца, Данченко (Нагнойный, 60), Фаворов (Алефиренко, 54), Гладкий (Громов, 62), Имереков, Жуниньо (Алибеков, 51), Кабаев (Фримпонг, 46), Хомченовский, Назарина, Снурницын.