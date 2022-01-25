Польский журналист: «Шевченко будет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров европейских сборных»
Польский журналист Петр Слонка поделился подробностями возможного назначения Андрея Шевченко главным тренером сборной Польши.
«Цезарий Кулеша рассказал нескольким журналистам, что PZPN (Польский футбольный союз) хочет назначить Андрея Шевченко, переговоры продолжаются, а сам Шевченко тоже хочет в сборную Польши. Кулеша хочет строить свой проект. Назначить Адама Навалку – это старая идея Збигнева Бонека, с которым Кулеша не хочет ассоциироваться. Он хочет назначить другого тренера. Кулеша желает чего-нибудь нового, другого. У него уже было предложение для Колера и Каннаваро, но они не говорят по-русски, а Кулеша - по-английски.
Появилась информация, что контракт Шевченко будет финансировать частный спонсор. Я думаю, это будет государственная компания. Недавно польское правительство заявило, что хочет выделить полмиллиарда злотых, а это примерно 120 миллионов евро, на спорт. Я думаю, что часть из этой суммы пойдет на зарплату Шевченко.
Андрей Шевченко станет самым дорогим тренером сборной Польши. У нас еще был Лео Бенхакер, зарплату которого тоже платили спонсоры. Но это были другие деньги, поменьше. Думаю, Шевченко сейчас будет в топ-5 самых дорогих тренеров сборных Европы».
Ранее стало известно, кто войдет в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Польши.