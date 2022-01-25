Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Польский журналист: «Шевченко будет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров европейских сборных»

Украинский специалист может возглавить сборную Польши
Футбол Сборные
12:12
Польский журналист: «Шевченко будет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров европейских сборных»
Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Польский журналист Петр Слонка поделился подробностями возможного назначения Андрея Шевченко главным тренером сборной Польши.

«Цезарий Кулеша рассказал нескольким журналистам, что PZPN (Польский футбольный союз) хочет назначить Андрея Шевченко, переговоры продолжаются, а сам Шевченко тоже хочет в сборную Польши. Кулеша хочет строить свой проект. Назначить Адама Навалку – это старая идея Збигнева Бонека, с которым Кулеша не хочет ассоциироваться. Он хочет назначить другого тренера. Кулеша желает чего-нибудь нового, другого. У него уже было предложение для Колера и Каннаваро, но они не говорят по-русски, а Кулеша - по-английски.

Появилась информация, что контракт Шевченко будет финансировать частный спонсор. Я думаю, это будет государственная компания. Недавно польское правительство заявило, что хочет выделить полмиллиарда злотых, а это примерно 120 миллионов евро, на спорт. Я думаю, что часть из этой суммы пойдет на зарплату Шевченко.

Андрей Шевченко станет самым дорогим тренером сборной Польши. У нас еще был Лео Бенхакер, зарплату которого тоже платили спонсоры. Но это были другие деньги, поменьше. Думаю, Шевченко сейчас будет в топ-5 самых дорогих тренеров сборных Европы».


Ранее стало известно, кто войдет в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Польши.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Шевченко сборная Польши (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Езерский: «Нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы решиться возглавить Польшу»
Езерский: «Нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы решиться возглавить Польшу»
Футбол Украинские легионеры
24 января 20:23
У Польского футбольного союза и Шевченко есть желание сотрудничества, но нужно уладить вопрос с «Дженоа»
У Польского футбольного союза и Шевченко есть желание сотрудничества, но нужно уладить вопрос с «Дженоа»
Футбол Украинские легионеры
24 января 19:14
«Маловероятно». Калиниченко – о возможности прихода Шевченко в сборную Польши
«Маловероятно». Калиниченко – о возможности прихода Шевченко в сборную Польши
Футбол Украинские легионеры
24 января 16:36
Шевченко получит семизначную сумму за разрыв контракта с «Дженоа»
Шевченко получит семизначную сумму за разрыв контракта с «Дженоа»
Футбол Украинские легионеры
24 января 15:28
Калиниченко: «В 2006-м Шевченко не знал многих игроков сборной Украины по именам»
Калиниченко: «В 2006-м Шевченко не знал многих игроков сборной Украины по именам»
Футбол Сборная Украины
24 января 14:40
Часть зарплаты Шевченко в сборной Польши будет покрывать правительство
Часть зарплаты Шевченко в сборной Польши будет покрывать правительство
Футбол Сборные
24 января 14:32

Новости: Футбол

Мораес: «Я счастлив вернуться и сделать дубль»
Мораес: «Я счастлив вернуться и сделать дубль»
Украинская Премьер-лига
12:34
Польский журналист: «Шевченко будет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров европейских сборных»
Польский журналист: «Шевченко будет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров европейских сборных»
Сборные
12:12
Легионер «Днепра-1»: «У Украины с Россией лишь психологическая война, мы продолжаем жить нормальной жизнью»
Легионер «Днепра-1»: «У Украины с Россией лишь психологическая война, мы продолжаем жить нормальной жизнью»
Украинская Премьер-лига
11:59
Количество погибших после давки перед матчем Камерун – Коморы на Кубке Африки возросло
Количество погибших после давки перед матчем Камерун – Коморы на Кубке Африки возросло
В мире
11:53
Официально. Владлен Юрченко нашел себе новую команду
Официально. Владлен Юрченко нашел себе новую команду
Украинские легионеры
11:48
Коваленко: «Специя» – маленький клуб, все работают друг за друга, а в «Аталанте» есть личности»
Коваленко: «Специя» – маленький клуб, все работают друг за друга, а в «Аталанте» есть личности»
Украинские легионеры
10:57
Йовичевич назвал самые болезненные поражения «Днепра-1» осенью
Йовичевич назвал самые болезненные поражения «Днепра-1» осенью
Украинская Премьер-лига
10:49
Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Украинские легионеры
09:35
74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери
74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери
Премьер-Лига (Англия)
09:20
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости