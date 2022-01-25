Польский журналист: «Шевченко будет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров европейских сборных»

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Польский журналист Петр Слонка поделился подробностями возможного назначения Андрея Шевченко главным тренером сборной Польши.

Появилась информация, что контракт Шевченко будет финансировать частный спонсор. Я думаю, это будет государственная компания. Недавно польское правительство заявило, что хочет выделить полмиллиарда злотых, а это примерно 120 миллионов евро, на спорт. Я думаю, что часть из этой суммы пойдет на зарплату Шевченко.

Андрей Шевченко станет самым дорогим тренером сборной Польши. У нас еще был Лео Бенхакер, зарплату которого тоже платили спонсоры. Но это были другие деньги, поменьше. Думаю, Шевченко сейчас будет в топ-5 самых дорогих тренеров сборных Европы».