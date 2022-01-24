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Польский журналист: «Шевченко – кандидат номер один на должность главного тренера сборной Польши»

Стало известно, почему соседняя страна решила пригласить украинского специалиста
Футбол В мире
13:27
Польский журналист: «Шевченко – кандидат номер один на должность главного тренера сборной Польши»
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Польский журналист Марек Вавржиновский высказался о возможном приглашении Андрея Шевченко на пост главного тренера Польши.

«Кулеша действительно очень хочет пригласить украинца. Думаю, президент Польского футбольного союза пытается сделать шоу. Ко всему прочему, на трансферном рынке не так много опций. А у Шевченко есть международный опыт, он уже работал со сборной.

Кулеша ищет парня, который будет достаточно хорош, чтобы работать с Робертом Левандовским. Большинство польских тренеров тренируют на уровне чемпионата Польши. Адам Навалка – топ-тренер на уровне нашей страны, но он работал, когда польский футбол возглавлял предыдущий президент, Збигнев Бонек. Потому сейчас он только вторая опция на должность тренера сборной.

Шевченко – первый выбор. Если не получится договориться с украинцем, то есть три польских кандидата – Навалка, Михал Пробеж и Ян Урбан.

Если Шевченко все-таки возглавит Польшу, то есть опция, что одним из его ассистентов станет Ежи Дудек. Как раз смогут обсудить финал Лиги чемпионов в Стамбуле в 2005 году».


Ранее сообщалось, что главным кандидатом на пост главного тренера Польши является не Шевченко.

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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Андрей Шевченко сборная Польши (футбол)

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