Польский журналист: «Шевченко – кандидат номер один на должность главного тренера сборной Польши»

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Польский журналист Марек Вавржиновский высказался о возможном приглашении Андрея Шевченко на пост главного тренера Польши.

Кулеша ищет парня, который будет достаточно хорош, чтобы работать с Робертом Левандовским. Большинство польских тренеров тренируют на уровне чемпионата Польши. Адам Навалка – топ-тренер на уровне нашей страны, но он работал, когда польский футбол возглавлял предыдущий президент, Збигнев Бонек. Потому сейчас он только вторая опция на должность тренера сборной.

Шевченко – первый выбор. Если не получится договориться с украинцем, то есть три польских кандидата – Навалка, Михал Пробеж и Ян Урбан.

Если Шевченко все-таки возглавит Польшу, то есть опция, что одним из его ассистентов станет Ежи Дудек. Как раз смогут обсудить финал Лиги чемпионов в Стамбуле в 2005 году».