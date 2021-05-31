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Полузащитник «Альянса» перейдет в «Ингулец»

Игрок пойдет на повышение в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
13:19
Полузащитник «Альянса» перейдет в «Ингулец»
Юрий Ярошенко / фото - ПФЛ

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал Meta-ratings о планах на предстоящий сезон и изменениях в составе:

«Уже точно можно сказать, что «Альянс» покинет один из братьев Шарай – Владислав, который переходит в элитный «Ингулец». 5 июня он сыграет против «Черноморца» и отправится в краткосрочный отпуск, чтобы подготовку к новым испытаниям начать уже в составе команды из Петрово. Это просьба руководства «Ингульца».

Остальных ведущих игроков постараемся сохранить. Будут предложены новые контракты Николаю Агапову, Вячеславу Поднебенному, Валерию Рогозинскому, Александру Лебеденко, Константину Ярошенко, у которых они заканчиваются этим летом.

В шорт-листе «Альянса» находятся фамилии десяти потенциальных новичков, с ними определимся в начале июля, когда стартует подготовка к новому сезону. Все сборы пройдут в Ахтырке, где имеются надлежащие условия».

По итогам прошлого сезона «Ингулец» набрал 26 очков и занял 12 место в УПЛ.

Напомним, Федык рассказал о прогрессе игроков «Руха».

Источник: meta-ratings Павел Харченко
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Альянс Ингулец

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