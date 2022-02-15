«Барселона» намерена подписать Ди Марию
Полузащитник «Барселоны» может перейти в «Манчестер Сити»
Каталонцы намерены подписать новый контракт с 20-летним испанцем
14:00
Нико Гонсалес / Фото - fcbarcelonanoticiasХавбек «Барселоны» Нико Гонсалес может сменить клубную прописку.
Как сообщает Marca, в игроке заинтересованы 5 клубов – 3 из АПЛ, 1 из Бундеслиги и 1 из Серии А. Также 20-летний испанец привлек внимание «Манчестер Сити».
«Барселона» намерена заключить новое соглашение с игроком. Переговоры начнутся после продления контрактов с Гави и Рональдом Араухо.
Действующее соглашение Гонсалеса с «Барселоной» рассчитан до 2024 года. Сумма отступных, прописанная в контракте, – 500 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что боссы «Манчестер Сити» намерены продлить контракт с бразильским ветераном команды Фернандиньо.
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