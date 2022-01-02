Левандовски: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», ПСЖ, «Реал», «Челси» более фавориты ЛЧ, чем «Бавария»
Полузащитник «Баварии» отказался переехать в Россию и будет играть в Италии
«Венеция» купит хавбека
11:28
Фото: Sky Germany
Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс перейдет в «Венецию».
Итальянцы заплатят 4 миллионов евро за игрока. Он подпишет контракт на пять лет.
22-летний игрок уже прошел медосмотр в новой команде. Трансфер завершат в ближайшее время, сообщает Sky Sport Italia.
У француза был вариант с Россией, но в итоге игрок отказал ЦСКА.
Кюизанс также играл в аренде за «Марсель» в прошлом сезоне.
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