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Полузащитник «Баварии» отказался переехать в Россию и будет играть в Италии

«Венеция» купит хавбека
Футбол Серия А (Италия)
11:28
Полузащитник «Баварии» отказался переехать в Россию и будет играть в Италии
Фото: Sky Germany

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс перейдет в «Венецию».

Итальянцы заплатят 4 миллионов евро за игрока. Он подпишет контракт на пять лет.

22-летний игрок уже прошел медосмотр в новой команде. Трансфер завершат в ближайшее время, сообщает Sky Sport Italia.

У француза был вариант с Россией, но в итоге игрок отказал ЦСКА.

Кюизанс также играл в аренде за «Марсель» в прошлом сезоне.

Андрей Усмонов
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