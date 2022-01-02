Полузащитник «Баварии» отказался переехать в Россию и будет играть в Италии

«Венеция» купит хавбека

Фото: Sky Germany

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс перейдет в «Венецию».

Итальянцы заплатят 4 миллионов евро за игрока. Он подпишет контракт на пять лет.

22-летний игрок уже прошел медосмотр в новой команде. Трансфер завершат в ближайшее время, сообщает Sky Sport Italia.

У француза был вариант с Россией, но в итоге игрок отказал ЦСКА.

Кюизанс также играл в аренде за «Марсель» в прошлом сезоне.