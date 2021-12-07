Полузащитник «Бенфики»: «Яремчук дал нам советы по некоторым игрокам «Динамо»

Пицци высказался о грядущей встрече с киевлянами в ЛЧ

Пицци / Фото: Getty Images

Хавбек «Бенфики» Пицци поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 6-м туре Лиги чемпионов. Его слова приводит Record.

- Ожидаем сложного матча. Все команды в Лиге чемпионов обладают отличным качеством. «Динамо» уже доказало, что у них есть качественные игроки. Большинство их них – представители сборной Украины. Они хорошо играли с «Баварией» и «Барселоной», и с нами. У киевлян сильная оборона. Хотим с самого начала навязать свою игру и порадовать болельщиков. Выход в 1/8 финала – наша главная цель.

- Каким выдались последние дни для «Бенфики»?

- Играть в таком клубе, как «Бенфика» всегда непросто. В дерби нам было еще сложнее. Но игроки больших команд отличаются тем, что через 2-3 дня могут правильно реагировать на поражения. Наши болельщики всегда хорошо поддерживали нас, несмотря на результаты. Сейчас мы сосредоточены и не должны допускать прежних ошибок. Чтобы победить, нам нужно показать свою лучшую игру.

- Говорили с Яремчуком о «Динамо»?

- Да, он дал нам некоторые советы по нескольким игрокам, но мы всегда анализируем всех наших соперников. В «Динамо» есть 5-6 игроков, которые регулярно играют в сборной Украины. Они уже привыкли к чемпионскому уровню. Думаю, они тоже хотят порадовать своих болельщиков. Тем более, что победа в матче Лиги чемпионов принесет им хороший денежный бонус.



«Бенфика» примет «Динамо» 8-го декабря, матч начнется в 22:00.

Онлайн трансляция матча «Бенфика» – «Динамо».