«Челси» и «Манчестер Сити» заинтересованы в полузащитнике «Боруссии»

Также за Дахудом следят «Тоттенхэм» и «Эвертон»

Махмуд Дахуд / Фото: football-espana.net

Хавбек дортмундской «Боруссии» Махмуд Дахуд может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. «Шмели» прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов и ждут своего следующего соперника.



По сообщениям Daily Mail, в игроке заинтересован ряд английских клубов. «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Эвертон» следят за воспитанником менхенгладбахской «Боруссии». Соглашение Махмуда с немецким клубом истекает летом 2022 года, и он до сих пор не договорился со «желто-черными» о его продлении.

В 25-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда обыграла «Герту».