Полузащитник «Челси» не поехал на Кубок Африки

У него конфликт с тренером

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш не выступит на Кубке африканских наций.

Он не попал в заявку сборной Марокко на турнир, который начнется уже менее чем через неделю.

Как сообщает BBC, у него конфликт с главным тренером команды Вахидом Халилходжичем. В сборную он с июня и вовсе не вызывается. Таким образом, «Челси» сможет его использовать до конца зимы.

А вот вратарь Эдуар Менди отправился на турнир в составе сборной Сенегала.

Кубок Африки пройдет с начала января по начало февраля в Камеруне.