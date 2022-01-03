«Челси» ждет решение Тухеля по Лукаку
Полузащитник «Челси» не поехал на Кубок Африки
У него конфликт с тренером
20:12
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш не выступит на Кубке африканских наций.
Он не попал в заявку сборной Марокко на турнир, который начнется уже менее чем через неделю.
Как сообщает BBC, у него конфликт с главным тренером команды Вахидом Халилходжичем. В сборную он с июня и вовсе не вызывается. Таким образом, «Челси» сможет его использовать до конца зимы.
А вот вратарь Эдуар Менди отправился на турнир в составе сборной Сенегала.
Кубок Африки пройдет с начала января по начало февраля в Камеруне.
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